Синегубов: На Харьковщине среди коллаборантов немало чиновников и депутатов

В Харьковской области системно разоблачают коллаборантов, заявил ХОВА Олег Синегубов.

После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области продолжают обезвреживать лиц, причастных к диверсионной деятельности и коллаборантам, рассказал в эфире телеканала 1+1 начальник ХОВА.

На территории Харьковской области идет системная работа по разоблачению лиц, сотрудничавших с российскими оккупантами. На сегодня известно о более, чем 2300 фактах преступной деятельности против основ национальной безопасности в регионе. Также по данным Национальной полиции, открыли более 30 уголовных производств по статье «Диверсия». Кроме этого, по информации областной прокуратуры, подозрение в коллаборационизме объявили 396 человекам.

«Среди фигурантов, к сожалению, видим бывших начальников территориальных общин, их заместителей, депутатов, госслужащих и правоохранителей. Убежден, что все, кто добровольно пошел на сотрудничество с врагом, будут нести надлежащую и справедливую юридическую ответственность», — подчеркнул Олег Синегубов.