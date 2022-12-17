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Синегубов: На Харьковщине среди коллаборантов немало чиновников и депутатов

Общество 13:11   17.12.2022
Оксана Якушко
Синегубов: На Харьковщине среди коллаборантов немало чиновников и депутатов

В Харьковской области системно разоблачают коллаборантов, заявил ХОВА Олег Синегубов.

После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области продолжают обезвреживать лиц, причастных к диверсионной деятельности и коллаборантам, рассказал в эфире телеканала 1+1 начальник ХОВА.

На территории Харьковской области идет системная работа по разоблачению лиц, сотрудничавших с российскими оккупантами. На сегодня известно о более, чем 2300 фактах преступной деятельности против основ национальной безопасности в регионе. Также по данным Национальной полиции, открыли более 30 уголовных производств по статье «Диверсия». Кроме этого, по информации областной прокуратуры,  подозрение в коллаборационизме объявили 396 человекам.

«Среди фигурантов, к сожалению, видим бывших начальников территориальных общин, их заместителей, депутатов, госслужащих и правоохранителей. Убежден, что все, кто добровольно пошел на сотрудничество с врагом, будут нести надлежащую и справедливую юридическую ответственность», — подчеркнул Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области системно разоблачают коллаборантов, заявил ХОВА Олег Синегубов.".