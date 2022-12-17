Синегубов: На Харьковщине среди коллаборантов немало чиновников и депутатов
В Харьковской области системно разоблачают коллаборантов, заявил ХОВА Олег Синегубов.
После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области продолжают обезвреживать лиц, причастных к диверсионной деятельности и коллаборантам, рассказал в эфире телеканала 1+1 начальник ХОВА.
На территории Харьковской области идет системная работа по разоблачению лиц, сотрудничавших с российскими оккупантами. На сегодня известно о более, чем 2300 фактах преступной деятельности против основ национальной безопасности в регионе. Также по данным Национальной полиции, открыли более 30 уголовных производств по статье «Диверсия». Кроме этого, по информации областной прокуратуры, подозрение в коллаборационизме объявили 396 человекам.
«Среди фигурантов, к сожалению, видим бывших начальников территориальных общин, их заместителей, депутатов, госслужащих и правоохранителей. Убежден, что все, кто добровольно пошел на сотрудничество с врагом, будут нести надлежащую и справедливую юридическую ответственность», — подчеркнул Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 13:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области системно разоблачают коллаборантов, заявил ХОВА Олег Синегубов.".