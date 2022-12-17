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Синєгубов: На Харківщині серед колаборантів чимало посадовців і депутатів

Суспільство 13:11   17.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині серед колаборантів чимало посадовців і депутатів

На Харківщині системно викривають колаборантів, заявив ХОВА Олег Синєгубов.

Після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області продовжують знешкоджувати осіб, причетних до диверсійної діяльності та колаборантів, розповів в ефірі телеканалу 1+1 начальник ХОВА.

На території Харківської області триває системна робота з викриття осіб, які співпрацювали з російськими окупантами. На сьогодні відомо про більш ніж 2300 фактів злочинної діяльності проти основ національної безпеки в регіоні. Також за даними Національної поліції, було відкрито більше 30 кримінальних проваджень за статтею “Диверсія”. Крім цього, за інформацією обласної прокуратури, про підозру у колабораціонізмі оголосили 396 особам.

“Серед фігурантів, на жаль, бачимо колишніх начальників територіальних громад, їх заступників, депутатів, держслужбовців та правоохоронців. Переконаний, усі, хто добровільно пішов на співпрацю з ворогом, нестимуть належну й справедливу юридичну відповідальність”, – наголосив Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 13:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині системно викривають колаборантів, заявив ХОВА Олег Синєгубов.".