Вдохновили античные боги. Львовянка сняла бойца, потерявшего ноги под Изюмом

Львовский фотограф Марта Сирко показала фото с военным Александром Будько, которого тяжело ранили во время боев под Изюмом.

«Ну что друзья, а теперь прошу вашей поддержки, кому действительно отзовется то, что я делаю. Я не знаю, удастся ли мне найти еще таких героев, которые согласятся именно на такую съемку, и я понимаю, что возможно будет какое-нибудь осуждение, но я работаю с телами и дальше буду это делать», — написала на своей странице в Instagram Марта Сирко.

Серию этих автор хочет посвятить древнему искусству. На фотографии ее вдохновили римские статуи в Лувре.

«…Напомнили мне эту силу и мужество и одновременно такую хрупкость, так хочется уберечь их, чтобы они были просто бесценны, столь важны они для нас – не статуи. Тела прекрасны все, как искусство каждое тело может существовать, и я хочу это доказать», — подчеркнула автор.