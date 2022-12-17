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Вдохновили античные боги. Львовянка сняла бойца, потерявшего ноги под Изюмом

Общество 18:39   17.12.2022
Оксана Якушко
Вдохновили античные боги. Львовянка сняла бойца, потерявшего ноги под Изюмом

Львовский фотограф Марта Сирко показала фото с военным Александром Будько, которого тяжело ранили во время боев под Изюмом.

«Ну что друзья, а теперь прошу вашей поддержки, кому действительно отзовется то, что я делаю. Я не знаю, удастся ли мне найти еще таких героев, которые согласятся именно на такую съемку, и я понимаю, что возможно будет какое-нибудь осуждение, но я работаю с телами и дальше буду это делать», — написала на своей странице в Instagram Марта Сирко.

Серию этих автор хочет посвятить древнему искусству. На фотографии ее вдохновили римские статуи в Лувре.

«…Напомнили мне эту силу и мужество и одновременно такую хрупкость, так хочется уберечь их, чтобы они были просто бесценны, столь важны они для нас – не статуи. Тела прекрасны все, как искусство каждое тело может существовать, и я хочу это доказать», — подчеркнула автор.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Культура, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 18:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Львовский фотограф Марта Сирко показала фото с военным Александром Будько, которого тяжело ранили во время боев под Изюмом.".