Надихнули античні боги. Львів’янка зняла бійця, який втратив ноги під Ізюмом

Львівський фотограф Марта Сірко показала фото із військовим Олександром Будько, якого тяжко поранили під час боїв під Ізюмом.

«Ну що друзі, а тепер прошу вашої бажаної підтримки, кому дійсно буду відгукуватись, тим, що я роблю. Я не знаю чи вдасться мені знайти ще таких героїв, які погодяться саме на таку зйомку, і я розумію, що можливо буде якийсь осуд, але я працюю з тілами і далі буду це робити», – написала на своїй сторінці в Іnstagram Марта Сирко.

Серію цих авторка хоче присвятити давньому мистецтву. На фотографії її надихнули римські статуї в Луврі.

«…Нагадали мені, цю силу та мужність і водночас таку крихкість , так хочеться вберегти їх, щоб вони існували та були просто безцінними , настільки важливі вони для нас – не статуї. Тіла прекрасні всі, як мистецтво кожне тіло може існувати, і я дуже хочу це доказати».