В квартире в Харькове ребенок взорвал газовые баллоны — ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о ЧП и пожарах за минувшие сутки. Пострадали два человека, а еще 10 в Харькове пришлось эвакуировать.
За сутки в регионе случилось восемь пожаров, ни один из них не вызван обстрелами. Но из-за пожаров и других происшествий, случившихся по бытовым причинам, есть пострадавшие. Самое масштабное ЧП случилось на Салтовке в Харькове днем 17 декабря.
«В 12:50 по проспекту Тракторостроителей, 94-в города Харькова в квартире на 10-м этаже 16-ти этажного жилого дома произошел взрыв 2-х газовых баллонов по 200 гр. без последующего возгорания. В результате пострадал мальчик 2020 года рождения. Он получил ожоги 1-й степени правого предплечья и был доставлен в ожоговый центр. Как стало известно, ребенок самостоятельно включил духовой шкаф, в котором находились баллоны, после чего возник взрыв», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Также пожарные эвакуировали десять человек на пожаре в Основянском районе Харькова. В Чугуевском районе области есть один пострадавший от огня. Подробности этих событий в ГСЧС пока не уточнили.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 09:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о ЧП и пожарах за минувшие сутки. Пострадали два человека, а еще 10 в Харькове пришлось эвакуировать".