У квартирі у Харкові дитина підірвала газові балони – ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про НП та пожежі за минулу добу. Постраждало двоє людей, а ще 10 у Харкові довелося евакуювати.
За добу в регіоні сталося вісім пожеж, жодна з них не викликана обстрілами. Але через пожежі та інші події, що трапилися з побутових причин, є постраждалі. Наймасштабніша НП сталася на Салтівці в Харкові вдень 17 грудня.
“О 12:50 по проспекту Тракторобудівників, 94, міста Харкова у квартирі на 10-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух 2-х газових балонів по 200 гр. без подальшого загоряння. У результаті постраждав хлопчик 2020 року народження. Він отримав опіки 1-го ступеня правого передпліччя і був доставлений до опікового центру. Як стало відомо, дитина самостійно включила духову шафу, в якій були балони, після чого виник вибух”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Також рятувальники евакуювали десять осіб під час пожежі в Основ’янському районі Харкова. У Чугуївському районі області є одна постраждала особа. Подробиці цих подій у ДСНС поки що не уточнили.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 09:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про НП та пожежі за минулу добу. Постраждало двоє людей, а ще 10 у Харкові довелося евакуювати".