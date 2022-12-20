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Харьковская «скорая» спасла женщину, у которой случилась клиническая смерть

Общество 08:07   20.12.2022
Оксана Горун
Харьковская «скорая» спасла женщину, у которой случилась клиническая смерть

Об успешной реанимации пациентки сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. «Скорая» отправлялась на этот вызов 19 декабря.

«Состояние здоровья 82-летней харьковчанки резко ухудшилось сегодня в результате острого нарушения мозгового кровообращения. Во время госпитализации произошла клиническая смерть. Не теряя ни секунды, бригада ЭМД 815 начала проводить реанимационные мероприятия, закончившиеся восстановлением сердечно-легочной деятельности у больной», — сообщили в Центре.

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Медики отметили, что пациентка получила второй шанс на жизнь. Успешную реанимацию провели фельдшеры Дмитрия Штофель и  Никита Выборнов, а также водитель Владимир Белов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 08:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успешной реанимации пациентки сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. «Скорая» отправлялась на этот вызов 19 декабря".