Харьковская «скорая» спасла женщину, у которой случилась клиническая смерть

Об успешной реанимации пациентки сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. «Скорая» отправлялась на этот вызов 19 декабря.

«Состояние здоровья 82-летней харьковчанки резко ухудшилось сегодня в результате острого нарушения мозгового кровообращения. Во время госпитализации произошла клиническая смерть. Не теряя ни секунды, бригада ЭМД 815 начала проводить реанимационные мероприятия, закончившиеся восстановлением сердечно-легочной деятельности у больной», — сообщили в Центре.

Медики отметили, что пациентка получила второй шанс на жизнь. Успешную реанимацию провели фельдшеры Дмитрия Штофель и Никита Выборнов, а также водитель Владимир Белов.