Харківська “швидка” врятувала жінку, у якої сталася клінічна смерть

Про успішну реанімацію пацієнтки повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. “Швидка” вирушала на цей виклик 19 грудня.

“Стан здоров’я 82-річної харків’янки різко погіршився сьогодні в результаті гострого порушення мозкового кровообігу. Під час госпіталізації сталася клінічна смерть. Не втрачаючи жодної секунди, бригада ЕМД 815 почала проводити реанімаційні заходи, що закінчилися відновленням серцево-легеневої діяльності у хворої”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики наголосили, що пацієнтка отримала другий шанс на життя. Успішну реанімацію провели фельдшери Дмитро Штофель та Нікіта Виборнов, а також водій Володимир Білов.