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Харківська “швидка” врятувала жінку, у якої сталася клінічна смерть

Суспільство 08:07   20.12.2022
Оксана Горун
Харківська “швидка” врятувала жінку, у якої сталася клінічна смерть

Про успішну реанімацію пацієнтки повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. “Швидка” вирушала на цей виклик 19 грудня.

“Стан здоров’я 82-річної харків’янки різко погіршився сьогодні в результаті гострого порушення мозкового кровообігу. Під час госпіталізації сталася клінічна смерть. Не втрачаючи жодної секунди, бригада ЕМД 815 почала проводити реанімаційні заходи, що закінчилися відновленням серцево-легеневої діяльності у хворої”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Медики наголосили, що пацієнтка отримала другий шанс на життя. Успішну реанімацію провели фельдшери Дмитро Штофель та Нікіта Виборнов, а також водій Володимир Білов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 08:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успішну реанімацію пацієнтки повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. “Швидка” вирушала на цей виклик 19 грудня".