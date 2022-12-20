Улицы Полка Азов, Куцина и Вакуленко: в Изюме продолжают «выжигать московщину»

В деоккупированном городе Изюм Харьковской области продолжают переименовывать улицы.

Распоряжение начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко о переименовании очередного 21 топонима опубликовал его заместитель Владимир Мацокин.

«Продолжаем выжигать московщину с карты Изюма», — написал он.

Так, одна из крупнейших улиц города — Федоренко Маршала — отныне носит имя убитого на Изюмщине во время оккупации детского писателя Владимира Вакуленко.

Улицу Гастелло переименовали в честь командира батальйона «Карпатская Сечь» Олега Куцина, который погиб во время боев на Изюмском направлении.

Улица 60-й Гвардейской дивизии будет носить название Полка «Азов».

Улицы Чайковского и Чехова переименованы в честь освободителей громады — 25-й Сечеславской бригады и 93-й бригады «Холодный Яр».





Напомним, что ранее в Изюме уже избавились от 21 названия, связанного с РФ и советским прошлым. Новые топонимы посвящены, в частности «главным врагам» РФ — гетману Ивану Мазепе, председателю директории УНР Симону Петлюре, лидеру ОУН Степану Бандере и даже первому президенту Ичкерии Джохару Дудаеву.