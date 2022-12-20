Вулиці Полку Азов, Куцина й Вакуленка: в Ізюмі триває “випалювання московщини”

У деокупованому місті Ізюм Харківської області продовжують перейменовувати вулиці.

Розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка про перейменування чергового 21 топоніму опублікував його заступник Володимир Мацокін.

“Продовжуємо випалювати московщину з карти Ізюма”, – написав він.

Так, одна з найбільших вулиць міста – Федоренко Маршала – відтепер носить ім’я вбитого на Ізюмщині під час окупації дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Вулицю Гастелло перейменували на честь командира батальйону “Карпатська Січ” Олега Куцина, який загинув під час боїв на Ізюмському напрямку.

Вулиця 60-ї Гвардійської дивізії носитиме назву Полку “Азов”.

Вулиці Чайковського та Чехова перейменовані на честь визволителів громади – 25-ї Січеславської бригади та 93-ї бригади “Холодний Яр”.





Нагадаємо, що раніше в Ізюмі вже позбулися 21 назви, пов’язаної з РФ і радянським минулим. Нові топоніми присвячені, зокрема, “головним ворогам” РФ – гетьману Івану Мазепі, голові директорії УНР Сімону Петлюрі, лідеру ОУН Степану Бандері і навіть першому президенту Ічкерії Джохару Дудаєву.