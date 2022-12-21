Защитники Харьковщины нашли «подарок» от оккупантов (фото)

Очередная партия боеприпасов, брошенных при отступлении армией РФ, пополнила запасы защитников Харьковщины.

Фото «добычи» опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель).

«Российские солдаты умеют воевать исключительно с гражданскими объектами, а при встрече с Вооруженными силами Украины обычно они либо убегают, либо погибают. При этом наше войско пополняется такими «подарками», которые легион «Марсель» максимально быстро передаст соответствующим подразделениям, чтобы уже очень скоро они начали работать по оккупанту», — сообщил Мельник.

Ранее харьковская 92 ОМБр показала, как ремонтирует технику — как свою, так и трофейную.