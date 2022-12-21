Захисники Харківщини знайшли “подарунок” від окупантів (фото)

Чергова партія боєприпасів, кинутих під час відступу армією РФ, поповнила запаси захисників Харківщини.

Фото “добутку” опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).

“Російські солдати вміють воювати виключно з цивільними об’єктами, а при зустрічі зі Збройними силами України, зазвичай, вони або тікають, або гинуть. При цьому, наше військо поповнюється ось такими “подарунками”, які легіон “Марсель” максимально швидко передасть відповідним підрозділам, щоб вже дуже скоро вони почали працювати по окупанту“, – повідомив Мельник.

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