На Харьковщине буровики наткнулись на перспективные залежи газа

При бурении разведывательной скважины на Коломакском нефтегазовом месторождении случилось газопроявление: жители ближайших сел слышали шум и почувствовали запах природного газа. Буровики заявили: это редкое явление, свидетельствующее о крупных залежах.

Подробности сообщила пресс-служба Валковского горсовета. К руководству громады обратились местные жители.

«Жители сел, расположенных неподалеку от места проведения буровых работ, обеспокоены тем, не случилась ли какая-то аварийная ситуация, которая может повредить их здоровью, негативно повлиять на экологическую ситуацию», — пояснил глава громады Валерий Скрипниченко.

Он встретился с представителями «Укргаздобычи» и «Укрбургаза», которые и рассказали о найденных залежах.

«Мы действительно столкнулись с непростой производственной ситуацией. Газопроявления крайне редко случаются во время бурения скважин, ведь большинство украинских газовых месторождений уже истощены и не имеют таких высоких давлений. Эта скважина бесспорно свидетельствует о том, что мы наткнулись на перспективные газовые залежи», — пояснил директор бурового управления «Укрбургаз» Иван Сушинский.

Именно последствия газопроявления — запах природного газа, похожий на запах дизтоплива или бензина, и шум могли ощущать жители приближенных к производственному объекту сел. По словам Сушинского, аварийно-спасательная служба буровиков успешно ликвидировала последствия и преодолела газопроявление.

Начальник Шебелинского отделения буровых работ «Укргаздобычи» Михаил Шеремета сообщил, что, по имеющимся геологическим данным, не разведанный участок Коломакского нефтегазового месторождения имеет значительный потенциал. Так что разведывательные работы здесь продолжат, а жителей пообещали информировать о тех работах, которые могут сопровождаться шумовыми эффектами или выбросами в атмосферный воздух.