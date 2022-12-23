На Харківщині буровики натрапили на перспективні поклади газу

При бурінні розвідувальної свердловини на Коломацькому нафтогазовому родовищі стався газопрояв: жителі найближчих сіл чули шум і відчули запах природного газу. Буровики заявили: це рідкісне явище, що свідчить про великі поклади.

Подробиці повідомила пресслужба Валківської міськради. До керівництва громади звернулися місцеві мешканці.

“Мешканці сіл, розташованих неподалік місця проведення бурових робіт, стурбовані тим, чи не трапилася якась аварійна ситуація, яка може зашкодити їх здоров’ю, негативно вплинути на екологічну ситуацію”, – пояснив голова громади Валерій Скрипниченко.

Він зустрівся з представниками “Укргазвидобування” та “Укрбургазу”, які й розповіли про знайдені поклади.

“Ми дійсно зіштовхнулися з непростою виробничою ситуацією. Газопрояви вкрай рідко трапляються під час буріння свердловин, адже більшість українських газових родовищ уже виснажені і не мають таких високих тисків. Ця свердловина безперечно свідчить про те, що ми натрапили на перспективний газовий поклад”, – пояснив директор бурового управління “Укрбургаз” Іван Сушинський.

Саме наслідки газопрояву – запах природного газу, схожий на запах дизпалива чи бензину, і шум – могли відчувати мешканці наближених до виробничого об’єкту сіл. За словами Сушинського, аварійно-рятувальна служба буровиків успішно ліквідувала наслідки та подолала газопрояв.

Начальник Шебелинського відділення бурових робіт “Укргазвидобування” Михайло Шеремета повідомив, що, за наявними геологічними даними, не розвідана ділянка Коломацького нафтогазового родовища має значний потенціал. Тож розвідувальні роботи тут продовжать, а мешканців пообіцяли інформувати про ті роботи, які можуть супроводжуватись шумовими ефектами чи викидами в атмосферне повітря.