Следователи Харьковщины разоблачили разбойников, грабивших в военной форме

Оперативники уголовного розыска Харьковщины целый месяц охотились и разоблачили группу разбойников, ограбивших частное домовладение, сообщила полиция Харьковской области.

Нападение произошло 21 ноября в поселке Каменная Яруга Чугуевского района.

Вечером трое мужчин в военной форме с балаклавами на лицах проникли в частное домовладение, связали 60-летнего хозяина, избили его и под угрозой пистолета забрали 10000 долларов США, 71000 гривен и золотые украшения.

Следователи полиции установили причастных к тяжкому преступлению, но кропотливая работа продолжалась около месяца.

Злоумышленниками оказались 55-летний и 43-летний жители Чугуевского района и 51-летний житель Харьковской области.

Во время обысков по местам проживания фигурантов оперативники уголовного розыска изъяли доказательства: предметы, похожие на пистолеты «Флобер» и «Вальтер» и патроны, мобильные терминалы, денежные средства, изделия из желтого металла, полимерные хомуты, скотч, транспортное средство.

https://www.youtube.com/watch?v=7B74x3OoI_k

Двум жителям Чугуевщины следователи сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения.

Третьего злоумышленника пытаются разыскать, чтобы задержать и привлечь к ответственности.