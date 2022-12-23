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Следователи Харьковщины разоблачили разбойников, грабивших в военной форме

Общество 17:03   23.12.2022
Оксана Якушко
Следователи Харьковщины разоблачили разбойников, грабивших в военной форме

Оперативники уголовного розыска Харьковщины целый месяц охотились и разоблачили группу разбойников, ограбивших частное домовладение, сообщила полиция Харьковской области.

Нападение произошло 21 ноября в поселке Каменная Яруга Чугуевского района.

Вечером трое мужчин в военной форме с балаклавами на лицах проникли в частное домовладение, связали 60-летнего хозяина, избили его и под угрозой пистолета забрали 10000 долларов США, 71000 гривен и золотые украшения.

Следователи полиции установили причастных к тяжкому преступлению, но кропотливая работа продолжалась около месяца.
Злоумышленниками оказались 55-летний и 43-летний жители Чугуевского района и 51-летний житель Харьковской области.

Во время обысков по местам проживания фигурантов оперативники уголовного розыска изъяли доказательства: предметы, похожие на пистолеты «Флобер» и «Вальтер» и патроны, мобильные терминалы, денежные средства, изделия из желтого металла, полимерные хомуты, скотч, транспортное средство.

https://www.youtube.com/watch?v=7B74x3OoI_k

Двум жителям Чугуевщины следователи сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения.

Третьего злоумышленника пытаются разыскать, чтобы задержать и привлечь к ответственности.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 17:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативники уголовного розыска Харьковщины целый месяц охотились и разоблачили группу разбойников, ограбивших частное домовладение, сообщила полиция Харьковской области.".