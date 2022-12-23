Следователи Харьковщины разоблачили разбойников, грабивших в военной форме
Оперативники уголовного розыска Харьковщины целый месяц охотились и разоблачили группу разбойников, ограбивших частное домовладение, сообщила полиция Харьковской области.
Нападение произошло 21 ноября в поселке Каменная Яруга Чугуевского района.
Вечером трое мужчин в военной форме с балаклавами на лицах проникли в частное домовладение, связали 60-летнего хозяина, избили его и под угрозой пистолета забрали 10000 долларов США, 71000 гривен и золотые украшения.
Следователи полиции установили причастных к тяжкому преступлению, но кропотливая работа продолжалась около месяца.
Злоумышленниками оказались 55-летний и 43-летний жители Чугуевского района и 51-летний житель Харьковской области.
Во время обысков по местам проживания фигурантов оперативники уголовного розыска изъяли доказательства: предметы, похожие на пистолеты «Флобер» и «Вальтер» и патроны, мобильные терминалы, денежные средства, изделия из желтого металла, полимерные хомуты, скотч, транспортное средство.
https://www.youtube.com/watch?v=7B74x3OoI_k
Двум жителям Чугуевщины следователи сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения.
Третьего злоумышленника пытаются разыскать, чтобы задержать и привлечь к ответственности.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 17:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативники уголовного розыска Харьковщины целый месяц охотились и разоблачили группу разбойников, ограбивших частное домовладение, сообщила полиция Харьковской области.".