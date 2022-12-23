Слідчі Харківщини викрили розбійників, які грабували у військовій формі

Оперативники карного розшуку Харківщини цілий місяць полювали та викрили групу розбійників, які пограбували приватне домоволодіння, повідомила поліція Харківської області.

Напад стався 21 листопада у селищі Кам’яна Яруга Чугуївського району.

Увечері троє чоловіків у військовій формі з балаклавами на обличчях проникли у приватне домоволодіння, пов’язали 60-річного господаря, побили його та погрожуючи пістолетом забрали 10000 доларів США, 71000 гривень та золоті прикраси.

Слідчі поліції встановили причетних до тяжкого злочину, але кропітка робота тривала близько місяця.

Зловмисниками виявились 55-річний та 43-річний мешканці Чугуївського району та 51-річний житель Харківської області.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів оперативники карного розшуку вилучили речові докази: предмети, схожі на пістолети «Флобер» і «Вальтер» та набої, мобільні термінали, грошові кошти, вироби з жовтого металу, полімерні хомути, скотч, транспортний засіб.

Двом мешканцям Чугуївщини слідчі повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу. Третього зловмисника наразі намагаються розшукати, щоб затримати і притягнути до відповідальності.