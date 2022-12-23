В ГСЧС Харьковщины напомнили жителям многоэтажек, где можно ставить генераторы
Все чаще фиксируются случаи отравления и гибели людей из-за нарушения правил эксплуатации генераторов, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Помните, генераторы производят угарный газ! Особенно опасно, когда их устанавливают в помещениях или ближе 6 метров к окнам или стенам здания. Будьте ответственными! От вас зависит ваша безопасность и безопасность окружающих!», — отмечают чрезвычайники.
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На фото — наглядный пример — где можно, а где нельзя устанавливать генератор.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 20:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все чаще фиксируются случаи отравления и гибели людей из-за нарушения правил эксплуатации генераторов, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".