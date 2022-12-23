В ГСЧС Харьковщины напомнили жителям многоэтажек, где можно ставить генераторы

Все чаще фиксируются случаи отравления и гибели людей из-за нарушения правил эксплуатации генераторов, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Помните, генераторы производят угарный газ! Особенно опасно, когда их устанавливают в помещениях или ближе 6 метров к окнам или стенам здания. Будьте ответственными! От вас зависит ваша безопасность и безопасность окружающих!», — отмечают чрезвычайники.

На фото — наглядный пример — где можно, а где нельзя устанавливать генератор.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области