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В ГСЧС Харьковщины напомнили жителям многоэтажек, где можно ставить генераторы

Общество 20:55   23.12.2022
Елена Нагорная
В ГСЧС Харьковщины напомнили жителям многоэтажек, где можно ставить генераторы

Все чаще фиксируются случаи отравления и гибели людей из-за нарушения правил эксплуатации генераторов, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Помните, генераторы производят угарный газ! Особенно опасно, когда их устанавливают в помещениях или ближе 6 метров к окнам или стенам здания. Будьте ответственными! От вас зависит ваша безопасность и безопасность окружающих!», — отмечают чрезвычайники.

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На фото — наглядный пример — где можно, а где нельзя устанавливать генератор.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 20:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все чаще фиксируются случаи отравления и гибели людей из-за нарушения правил эксплуатации генераторов, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".