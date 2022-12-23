У ДСНС Харківщини нагадали мешканцям багатоповерхівок, де ставити генератори

Дедалі частіше фіксуються випадки отруєння та загибелі людей через порушення правил експлуатації генераторів, пише ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Пам’ятайте, генератори продукують чадний газ! Особливо небезпечно, коли їх встановлюють у приміщеннях або ближче 6 метрів до вікон чи стін будівлі. Будьте відповідальними! Від вас залежить ваша безпека та безпека оточуючих”, – зазначають надзвичайники.

На фото – наочний приклад – де можна, а де не можна встановлювати генератор.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області