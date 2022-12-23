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У ДСНС Харківщини нагадали мешканцям багатоповерхівок, де ставити генератори

Суспільство 20:55   23.12.2022
Олена Нагорна
У ДСНС Харківщини нагадали мешканцям багатоповерхівок, де ставити генератори

Дедалі частіше фіксуються випадки отруєння та загибелі людей через порушення правил експлуатації генераторів, пише ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Пам’ятайте, генератори продукують чадний газ! Особливо небезпечно, коли їх встановлюють у приміщеннях або ближче 6 метрів до вікон чи стін будівлі. Будьте відповідальними! Від вас залежить ваша безпека та безпека оточуючих”, – зазначають надзвичайники.

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На фото – наочний приклад – де можна, а де не можна встановлювати генератор.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 20:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дедалі частіше фіксуються випадки отруєння та загибелі людей через порушення правил експлуатації генераторів, пише ГУ ДСНС України у Харківській області.".