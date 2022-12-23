У ДСНС Харківщини нагадали мешканцям багатоповерхівок, де ставити генератори
Дедалі частіше фіксуються випадки отруєння та загибелі людей через порушення правил експлуатації генераторів, пише ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Пам’ятайте, генератори продукують чадний газ! Особливо небезпечно, коли їх встановлюють у приміщеннях або ближче 6 метрів до вікон чи стін будівлі. Будьте відповідальними! Від вас залежить ваша безпека та безпека оточуючих”, – зазначають надзвичайники.
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На фото – наочний приклад – де можна, а де не можна встановлювати генератор.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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Ви читали новину: «У ДСНС Харківщини нагадали мешканцям багатоповерхівок, де ставити генератори»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 20:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дедалі частіше фіксуються випадки отруєння та загибелі людей через порушення правил експлуатації генераторів, пише ГУ ДСНС України у Харківській області.".