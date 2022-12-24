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Трое в военной форме ворвались с оружием в частный дом на Харьковщине

Происшествия 18:25   24.12.2022
Оксана Горун
Трое в военной форме ворвались с оружием в частный дом на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Трое жителей Чугуевского района на Харьковщине разжились оружием и формой и решили заняться грабежом, но попались полиции.

Подозреваемых в ограблении устанавливали около месяца, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Оперативники уголовного розыска Харьковщины разоблачили группу злоумышленников в разбойном нападении на частное домовладение. Трое неизвестных в военной форме с оружием ворвались в дом, связали владельца и завладели крупной суммой денег и золотыми украшениями», — сообщили подробности истории полицейские.

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    • Как оказалось, эти трое — жители Чугуевского района. Мужчинам 43, 51 и 55 лет. Вещдоки — украденные доллары, телефоны и золотые украшения — у них изъяли. Двоим уже сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения. Третьего участника банды еще ищут.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 18:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое жителей Чугуевского района на Харьковщине разжились оружием и формой и решили заняться грабежом, но попались полиции".