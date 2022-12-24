Трое в военной форме ворвались с оружием в частный дом на Харьковщине
Трое жителей Чугуевского района на Харьковщине разжились оружием и формой и решили заняться грабежом, но попались полиции.
Подозреваемых в ограблении устанавливали около месяца, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Оперативники уголовного розыска Харьковщины разоблачили группу злоумышленников в разбойном нападении на частное домовладение. Трое неизвестных в военной форме с оружием ворвались в дом, связали владельца и завладели крупной суммой денег и золотыми украшениями», — сообщили подробности истории полицейские.
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Как оказалось, эти трое — жители Чугуевского района. Мужчинам 43, 51 и 55 лет. Вещдоки — украденные доллары, телефоны и золотые украшения — у них изъяли. Двоим уже сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения. Третьего участника банды еще ищут.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 18:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое жителей Чугуевского района на Харьковщине разжились оружием и формой и решили заняться грабежом, но попались полиции".