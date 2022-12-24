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Троє у військовій формі увірвалися до приватного будинку на Харківщині

Події 18:25   24.12.2022
Оксана Горун
Троє у військовій формі увірвалися до приватного будинку на Харківщині Фото: ГУНП у Харківьскій області

Троє мешканців Чугуївського району на Харківщині розжилися зброєю та формою та вирішили зайнятися розбоєм, але попалися поліції.

Підозрюваних у пограбуванні встановлювали близько місяця, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Оперативники карного розшуку Харківщини викрили групу зловмисників у розбійному нападі на приватне домоволодіння.Троє невідомих у військовій формі зі зброєю увірвалися до будинку, зв’язали власника та заволоділи крупною сумою грошей і золотими прикрасами”, – повідомили подробиці історії поліцейські.

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    • Як виявилося, ці троє – мешканці Чугуївського району. Чоловікам 43, 51 та 55 років. Речдоки – вкрадені долари, телефони та золоті прикраси – у них вилучили. Двом уже повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу. Третього учасника банди ще шукають.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 18:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє мешканців Чугуївського району на Харківщині розжилися зброєю та формою та вирішили зайнятися розбоєм, але попалися поліції".