На Новый год в Харькове могут ввести комендантский час на сутки

На данный момент рассматривают несколько вариантов длительности комендантского часа в Харькове и области 31 декабря и 1 января.

«Относительно комендантского часа и возможного его изменения. Рассматривается несколько вариантов. От того варианта, который действовал на 24 августа, то есть полный комендантский час на одни сутки. От полной отмены комендантского часа. До того времени, как он действует сейчас. Наша позиция, что мы будем отстаивать перед Офисом президента, чтобы комендантский час изменен не был и действовал от 23:00 до 5:00», — сказал председатель ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции 27 декабря, передает корреспондент МГ «Объектив».

Также Синегубов подтвердил, что в области запретят использование любой пиротехники.

«Этот вопрос еще будем решать. Пиротехника, по нашим данным, будет полностью запрещена по городу Харькову, по области», — заверил Синегубов и уточнил, что соответствующее распоряжение будет перед новогодними праздниками.