На Новий рік у Харкові можуть запровадити комендантську годину на добу

На даний момент розглядають кілька варіантів тривалості комендантської години у Харкові та області 31 грудня та 1 січня.

“Щодо комендантської години і можливої її зміни. Розглядається декілька варіантів. Від того варіанту, який діяв на 24 серпня, тобто повна комендантська година на одну добу. Від повного скасування комендантської години. До того часу, як вона діє зараз. Наша позиція, що ми будемо відстоювати перед Офісом президента, щоб комендантська година змінена не була і діяла від 23:00 до 5:00”, – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції 27 грудня, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Також Синєгубов підтвердив, що в області заборонять використання будь-якої піротехніки.

“Це питання ще будемо вирішувати. Піротехніка, за нашими даними, буде повністю заборонена по місту Харкову, по області”, – запевнив Синєгубов і уточнив, що відповідне розпорядження буде перед новорічними святами.