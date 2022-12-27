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Посол Франции наблюдал, как эксперты документировали преступления рф в Изюме

Общество 14:48   27.12.2022
Оксана Якушко
Посол Франции наблюдал, как эксперты документировали преступления рф в Изюме

Эксперты института Бокариуса задокументировали военные преступления рф, за их работой в Изюме наблюдал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, рассказал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель).

Специалисты ННЦ «ИСЭ им. засл. проф. М. С. Бокариуса» отобрали образцы ДНК, чтобы идентифицировать тела лиц, погибших в результате военных преступлений российских агрессоров.

«Отбор образцов произвели быстро и качественно благодаря новейшему оборудованию — мобильной лаборатории французского производства TRACIP, переданной Украине французской стороной», — сообщил Мельник.

Во время работы судебных экспертов и представителей прокуратуры Харьковской области во главе с прокурором Харьковской области Александром Фильчаковым место происшествия посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен.

Сообщается, что использование такой мобильной лаборатории, а также совместная работа экспертов ННЦ «ИСЭ им. засл. проф. М. С. Бокариуса», судебных медиков и правоохранителей, способствует не только выполнению сложных и важных задач по идентификации тел погибших, но и дальнейшему привлечению к ответственности виновных в тяжких преступлениях против украинского народа.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 14:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эксперты института Бокариуса задокументировали военные преступления рф, за их работой в Изюме наблюдал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, рассказал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель).".