Посол Франції спостерігав, як експерти документували злочини рф в Ізюмі

Експерти інституту Бокаріуса задокументували військові злочини рф, за їх роботою в Ізюмі спостерігав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, розповів начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).

Фахівці ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» відібрали зразки ДНК, щоб ідентифікувати тіла осіб, які загинули внаслідок воєнних злочинів російських агресорів.

«Відбір зразків здійснили оперативно та якісно завдяки новітньому обладнанню — мобільної лабораторії французького виробництва TRACIP, переданої Україні французькою стороною», – повідомив Мельник.

Під час роботи судових експертів і представників прокуратури Харківської області на чолі із прокурором Харківської області Олександром Фільчаковим місце події відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен.

Повідомляється, що використання такої мобільної лабораторії, а також спільна робота експертів ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», судових медиків та правоохоронців, сприяє не тільки виконанню складних і важливих завдань з ідентифікації тіл загиблих, а й подальшому притягненню до відповідальності винних у тяжких злочинах проти українського народу.