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Синегубов сообщил, сколько населенных пунктов оккупированы (графика)

Общество 11:32   27.12.2022
Елена Нагорная
Оксана Горун
Синегубов сообщил, сколько населенных пунктов оккупированы (графика) Фото: Олег Синегубов

Российские оккупанты все еще временно контролируют 2% территории Харьковщины, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

«У нас было два контрнаступления. Одно в мае, второе в сентябре. В мае (освобождены — Ред.) Циркуны, Малая Рогань, Ольховка. Это были для нас первые вызовы, чтобы начать реанимировать жизнь на этих территориях», — напомнил Синегубов.

Он отметил: «Сейчас под оккупацией 29 населенных пунктов, это около 2% области».

Синегубов рассказывает об оккупации Харьковской области
Фото: Павел Велицкий

Напомним, Институт изучения войны не видят доказательств захвата армией РФ села на Харьковщине. О военных успехах заявляли российские военные блоггеры, однако подтверждений их реляциям нет.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 11:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты все еще временно контролируют 2% территории Харьковщины, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов".