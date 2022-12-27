Синегубов сообщил, сколько населенных пунктов оккупированы (графика)
Фото: Олег Синегубов
Российские оккупанты все еще временно контролируют 2% территории Харьковщины, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
«У нас было два контрнаступления. Одно в мае, второе в сентябре. В мае (освобождены — Ред.) Циркуны, Малая Рогань, Ольховка. Это были для нас первые вызовы, чтобы начать реанимировать жизнь на этих территориях», — напомнил Синегубов.
Он отметил: «Сейчас под оккупацией 29 населенных пунктов, это около 2% области».
Напомним, Институт изучения войны не видят доказательств захвата армией РФ села на Харьковщине. О военных успехах заявляли российские военные блоггеры, однако подтверждений их реляциям нет.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 11:32;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты все еще временно контролируют 2% территории Харьковщины, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов".