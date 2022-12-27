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Синєгубов повідомив, скільки населених пунктів окуповано (графіка)

Суспільство 11:32   27.12.2022
Олена Нагорна
Оксана Горун
Синєгубов повідомив, скільки населених пунктів окуповано (графіка)

Російські окупанти ще тимчасово контролюють 2% території Харківщини, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

“У нас було два контрнаступи. Один у травні, другий у вересні. У травні (звільнено – Ред.) Циркуни, Малу Рогань, Вільхівку. Це були для нас перші виклики, щоб почати реанімувати життя на цих територіях”, – нагадав Синєгубов.

Він зазначив: “Зараз під окупацією 29 населених пунктів це близько 2% області”.

Синегубов розповідає про окупацію Харківської області

Нагадаємо, Інститут вивчення війни  не бачить доказів захоплення армією РФ села на Харківщині. Про військові успіхи заявляли російські військові блогери, проте підтверджень їхнім реляціям немає.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 11:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти ще тимчасово контролюють 2% території Харківщини, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов".