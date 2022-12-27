Синєгубов повідомив, скільки населених пунктів окуповано (графіка)

Російські окупанти ще тимчасово контролюють 2% території Харківщини, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

“У нас було два контрнаступи. Один у травні, другий у вересні. У травні (звільнено – Ред.) Циркуни, Малу Рогань, Вільхівку. Це були для нас перші виклики, щоб почати реанімувати життя на цих територіях”, – нагадав Синєгубов.

Він зазначив: “Зараз під окупацією 29 населених пунктів це близько 2% області”.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни не бачить доказів захоплення армією РФ села на Харківщині. Про військові успіхи заявляли російські військові блогери, проте підтверджень їхнім реляціям немає.