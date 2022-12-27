Синєгубов повідомив, скільки населених пунктів окуповано (графіка)
Російські окупанти ще тимчасово контролюють 2% території Харківщини, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
“У нас було два контрнаступи. Один у травні, другий у вересні. У травні (звільнено – Ред.) Циркуни, Малу Рогань, Вільхівку. Це були для нас перші виклики, щоб почати реанімувати життя на цих територіях”, – нагадав Синєгубов.
Він зазначив: “Зараз під окупацією 29 населених пунктів це близько 2% області”.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни не бачить доказів захоплення армією РФ села на Харківщині. Про військові успіхи заявляли російські військові блогери, проте підтверджень їхнім реляціям немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 11:32;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти ще тимчасово контролюють 2% території Харківщини, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов".