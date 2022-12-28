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В Балаклее бойцы ГСЧС разбирают завалы уничтоженных россиянами зданий (фото)

Происшествия 17:55   28.12.2022
Елена Нагорная
В Балаклее бойцы ГСЧС разбирают завалы уничтоженных россиянами зданий (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

27 декабря спасатели разбирали завалы полностью ращрушенных россиянами складских зданий на территории одного из частных предприятий в городе Балаклея Харьковской области.

«Основной задачей было расчистить территорию, где когда-то стояли здания, от обломков строительных конструкций», — рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.

В работах были задействованы около двадцати человек, четыре единицы тяжелой инженерной техники и три специальных аварийно-спасательных автомобиля.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 17:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 декабря спасатели разбирали завалы полностью ращрушенных россиянами складских зданий на территории одного из частных предприятий в городе Балаклея Харьковской области.".