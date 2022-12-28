В Балаклее бойцы ГСЧС разбирают завалы уничтоженных россиянами зданий (фото)

27 декабря спасатели разбирали завалы полностью ращрушенных россиянами складских зданий на территории одного из частных предприятий в городе Балаклея Харьковской области.

«Основной задачей было расчистить территорию, где когда-то стояли здания, от обломков строительных конструкций», — рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.

В работах были задействованы около двадцати человек, четыре единицы тяжелой инженерной техники и три специальных аварийно-спасательных автомобиля.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области