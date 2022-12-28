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У Балаклії бійці ДСНС розбирають завали знищених росіянами будівель (фото)

Події 17:55   28.12.2022
Олена Нагорна
У Балаклії бійці ДСНС розбирають завали знищених росіянами будівель (фото)

27 грудня рятувальники розбирали завали повністю зруйнованих росіянами складських будівель на території одного із приватних підприємств у місті Балаклія Харківської області.

“Основною задачею було розчистити територію, де колись стояли будівлі, від уламків будівельних конструкцій”, – розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.

У роботах було задіяно близько двадцяти осіб, чотири одиниці важкої інженерної техніки та три спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі.


Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 17:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 грудня рятувальники розбирали завали повністю зруйнованих росіянами складських будівель на території одного із приватних підприємств у місті Балаклія Харківської області.".