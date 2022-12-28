У Балаклії бійці ДСНС розбирають завали знищених росіянами будівель (фото)

27 грудня рятувальники розбирали завали повністю зруйнованих росіянами складських будівель на території одного із приватних підприємств у місті Балаклія Харківської області.

“Основною задачею було розчистити територію, де колись стояли будівлі, від уламків будівельних конструкцій”, – розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.

У роботах було задіяно близько двадцяти осіб, чотири одиниці важкої інженерної техніки та три спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області