У Балаклії бійці ДСНС розбирають завали знищених росіянами будівель (фото)
27 грудня рятувальники розбирали завали повністю зруйнованих росіянами складських будівель на території одного із приватних підприємств у місті Балаклія Харківської області.
“Основною задачею було розчистити територію, де колись стояли будівлі, від уламків будівельних конструкцій”, – розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.
У роботах було задіяно близько двадцяти осіб, чотири одиниці важкої інженерної техніки та три спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі.
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 17:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 грудня рятувальники розбирали завали повністю зруйнованих росіянами складських будівель на території одного із приватних підприємств у місті Балаклія Харківської області.".