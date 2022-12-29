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Из Харькова в Киев пустят два дополнительных поезда (расписание)

Общество 13:29   29.12.2022
Оксана Горун
Из Харькова в Киев пустят два дополнительных поезда (расписание)

Поезда в расписание «Укрзалізниця» добавила на время праздников. Они будут отправляться 30 декабря.

«Чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки по железной дороге в канун праздников, «Укрзалізниця» назначает дополнительные поезда №104 Киев — Харьков и №103 Харьков — Киев на 30 декабря», — сообщили в пресс-службе «УЗ».

Поезд №104 отправится из Киева 30 декабря в 9:40 и прибудет в Харьков в 17:15.

Поезд №103 отправится из Харькова 30 декабря в 10:48 и прибудет в Киев в 18:41.

Читайте также: Шесть харьковских поездов опаздывают из-за обесточивания – Укрзалізниця

Билеты уже можно покупать — они доступны в приложении «Укрзалізниці» на сайте и в чат-боте.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 13:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезда в расписание «Укрзалізниця» добавила на время праздников. Они будут отправляться 30 декабря".