Из Харькова в Киев пустят два дополнительных поезда (расписание)

Поезда в расписание «Укрзалізниця» добавила на время праздников. Они будут отправляться 30 декабря.

«Чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки по железной дороге в канун праздников, «Укрзалізниця» назначает дополнительные поезда №104 Киев — Харьков и №103 Харьков — Киев на 30 декабря», — сообщили в пресс-службе «УЗ».

Поезд №104 отправится из Киева 30 декабря в 9:40 и прибудет в Харьков в 17:15.

Поезд №103 отправится из Харькова 30 декабря в 10:48 и прибудет в Киев в 18:41.

Билеты уже можно покупать — они доступны в приложении «Укрзалізниці» на сайте и в чат-боте.