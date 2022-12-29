Из Харькова в Киев пустят два дополнительных поезда (расписание)
Поезда в расписание «Укрзалізниця» добавила на время праздников. Они будут отправляться 30 декабря.
«Чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки по железной дороге в канун праздников, «Укрзалізниця» назначает дополнительные поезда №104 Киев — Харьков и №103 Харьков — Киев на 30 декабря», — сообщили в пресс-службе «УЗ».
Поезд №104 отправится из Киева 30 декабря в 9:40 и прибудет в Харьков в 17:15.
Поезд №103 отправится из Харькова 30 декабря в 10:48 и прибудет в Киев в 18:41.
Читайте также: Шесть харьковских поездов опаздывают из-за обесточивания – Укрзалізниця
Билеты уже можно покупать — они доступны в приложении «Укрзалізниці» на сайте и в чат-боте.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Из Харькова в Киев пустят два дополнительных поезда (расписание)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 13:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезда в расписание «Укрзалізниця» добавила на время праздников. Они будут отправляться 30 декабря".