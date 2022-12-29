Live
  • Четвер 29.12.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

З Харкова до Києва пустять два додаткові поїзди (розклад)

Суспільство 13:29   29.12.2022
Оксана Горун
З Харкова до Києва пустять два додаткові поїзди (розклад)

Поїзди до розкладу “Укрзалізниця” додала на час свят. Вони вирушатимуть 30 грудня.

“Щоб задовольнити попит пасажирів на поїздки залізницею напередодні свят, “Укрзалізниця” призначає додаткові поїзди №104 Київ – Харків та №103 Харків – Київ на 30 грудня”, – повідомили у пресслужбі “УЗ”.

Потяг №104 вирушить із Києва 30 грудня о 9:40 та прибуде до Харкова о 17:15.

Потяг №103 вирушить із Харкова 30 грудня о 10:48 та прибуде до Києва о 18:41.

Читайте також: Шість харківських поїздів спізнюються через знеструмлення – Укрзалізниця

Квитки вже можна купувати – вони доступні в додатку “Укрзалізниці” на сайті та в чат-боті.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

18:33
На Харківщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні дитини
08:37
На Харківщині запускають електрички до кордону з РФ
20:10
Львів і Карпати на Новий рік: “Укрзалізниця” призначила поїзд із Харкова
17:46
Як зустрічали поїзд святого Миколая діти у звільненому Ізюмі (фото)
14:01
У звільнені райони Харківщини прибув «Поїзд Святого Миколая» (Фото)

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З Харкова до Києва пустять два додаткові поїзди (розклад)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 13:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзди до розкладу “Укрзалізниця” додала на час свят. Вони вирушатимуть 30 грудня".