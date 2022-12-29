З Харкова до Києва пустять два додаткові поїзди (розклад)

Поїзди до розкладу “Укрзалізниця” додала на час свят. Вони вирушатимуть 30 грудня.

“Щоб задовольнити попит пасажирів на поїздки залізницею напередодні свят, “Укрзалізниця” призначає додаткові поїзди №104 Київ – Харків та №103 Харків – Київ на 30 грудня”, – повідомили у пресслужбі “УЗ”.

Потяг №104 вирушить із Києва 30 грудня о 9:40 та прибуде до Харкова о 17:15.

Потяг №103 вирушить із Харкова 30 грудня о 10:48 та прибуде до Києва о 18:41.

Квитки вже можна купувати – вони доступні в додатку “Укрзалізниці” на сайті та в чат-боті.