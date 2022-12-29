З Харкова до Києва пустять два додаткові поїзди (розклад)
Поїзди до розкладу “Укрзалізниця” додала на час свят. Вони вирушатимуть 30 грудня.
“Щоб задовольнити попит пасажирів на поїздки залізницею напередодні свят, “Укрзалізниця” призначає додаткові поїзди №104 Київ – Харків та №103 Харків – Київ на 30 грудня”, – повідомили у пресслужбі “УЗ”.
Потяг №104 вирушить із Києва 30 грудня о 9:40 та прибуде до Харкова о 17:15.
Потяг №103 вирушить із Харкова 30 грудня о 10:48 та прибуде до Києва о 18:41.
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Квитки вже можна купувати – вони доступні в додатку “Укрзалізниці” на сайті та в чат-боті.
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Ви читали новину: «З Харкова до Києва пустять два додаткові поїзди (розклад)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 13:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзди до розкладу “Укрзалізниця” додала на час свят. Вони вирушатимуть 30 грудня".