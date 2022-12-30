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Начальник Харьковского гарнизона показал, как вчера сбивали ракеты (видео)

Происшествия 08:31   30.12.2022
Оксана Горун
Начальник Харьковского гарнизона показал, как вчера сбивали ракеты (видео) Фото: кадр из видео

Кадры сбития одной из российских крылатых ракет, использованных во время массированного удара по Украине 29 декабря, опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Доброе утро от ребят, вчера в одном из регионов сбивших российскую ракету. Если включите звук, сможете услышать радость военных, спасших жизнь украинцев», — подписал Мельник видеоролик, опубликованный в telegram.

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    • По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки по Украине враг нанес 85 ракетных ударов. Большинство ракет сбила украинская ПВО. Тем не менее, были и «прилеты», в том числе — в Харьковской области. По последним данным, во время этой атаки на Харьковщине российская армия убила троих человек. Одного — в Купянске и двоих на объекте критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Для удара по Харьковскому региону использовали не только «привычные» ракеты из ЗРК С-300, но и крылатую Х-101, а также «Искандер».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 08:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кадры сбития одной из российских крылатых ракет, использованных во время массированного удара по Украине 29 декабря, опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник".