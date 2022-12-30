Начальник Харьковского гарнизона показал, как вчера сбивали ракеты (видео)

Кадры сбития одной из российских крылатых ракет, использованных во время массированного удара по Украине 29 декабря, опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Доброе утро от ребят, вчера в одном из регионов сбивших российскую ракету. Если включите звук, сможете услышать радость военных, спасших жизнь украинцев», — подписал Мельник видеоролик, опубликованный в telegram.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки по Украине враг нанес 85 ракетных ударов. Большинство ракет сбила украинская ПВО. Тем не менее, были и «прилеты», в том числе — в Харьковской области. По последним данным, во время этой атаки на Харьковщине российская армия убила троих человек. Одного — в Купянске и двоих на объекте критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Для удара по Харьковскому региону использовали не только «привычные» ракеты из ЗРК С-300, но и крылатую Х-101, а также «Искандер».