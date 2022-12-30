Начальник Харківського гарнізону показав, як учора збивали ракети (відео)

Кадри збиття однієї з російських крилатих ракет, які були використані під час масованого удару по Україні 29 грудня, опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“Доброго ранку від хлопців, які вчора в одному з регіонів збили російську ракету. Якщо увімкнете звук, зможете почути радість військових, які врятували життя українців”, – підписав Мельник відеоролик, опублікований у Телеграмі.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби по Україні ворог завдав 85 ракетних ударів. Більшість ракет збила українська ППО. Проте були й “прильоти”, зокрема – в Харківській області. За останніми даними, під час цієї атаки на Харківщині російська армія вбила трьох людей. Одного – у Куп’янську та двох на об’єкті критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Для удару по Харківському регіону використали не лише “звичні” ракети із ЗРК С-300, а й крилату Х-101, а також “Іскандер”.