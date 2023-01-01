100 ковров за несколько дней: как харьковчане избавляются от «совка» (видео)
Процесс превращения ковров из советского прошлого в утеплитель для собачьих будок в Харькове показали в репортаже DW.
За несколько дней в харьковское КП «Центр обращения с животными» жители города принесли более сотни ковров. Обязательные в советские времена элементы интерьера режут на части, которыми затем утепляют будки и вольеры для собак.
«В большинстве они все из натуральной шерсти, или частично из шерсти, поэтому они достаточно хорошо греют, не позволяют холодному воздуху проникать внутрь будки, — поясняет Ольга Голубева, пресс-секретарь КП «Центр обращения с животными». — То есть если собакам станет холодно, они заходят в свою будку и спокойно могут там переждать ветер, переждать снег».
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Напомним, сбор ковров для животных в Харькове объявили в начале декабря. Также принимают старые одеяла, теплую одежду, полотенца, простыни, покрывала и пледы. Все это можно привозить ежедневно с 9:00 до 16:00 по адресу пр. Гагарина, 358. Также возможен самовывоз. Вопросы по телефону 0 800 504 313.
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- • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 11:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Процесс превращения ковров из советского прошлого в утеплитель для собачьих будок в Харькове показали в репортаже DW".