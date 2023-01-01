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100 килимів за кілька днів: як харків’яни позбавляються “совка” (відео)

Суспільство 11:40   01.01.2023
Оксана Горун
100 килимів за кілька днів: як харків’яни позбавляються “совка” (відео)

Процес перетворення килимів з радянського минулого на утеплювач для собачих будок у Харкові показали в репортажі DW.

За кілька днів до харківського КП “Центр поводження з тваринами” жителі міста принесли понад сотню килимів. Обов’язкові за радянських часів елементи інтер’єру ріжуть на частини, якими потім утеплюють будки та вольєри для собак.

“У більшості вони всі з натуральної вовни, або частково з вовни, тому вони досить добре гріють, не дозволяють холодному повітрю проникати всередину будки, – пояснює Ольга Голубєва, прессекретарка КП “Центр поводження з тваринами”. – Тобто якщо собакам стане холодно, вони заходять у свою будку і спокійно там можуть перечекати вітер, перечекати сніг”.

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    • Нагадаємо, збирання килимів для тварин у Харкові оголосили на початку грудня. Також приймають старі ковдри, теплий одяг, рушники, простирадла, покривала та пледи. Все це можна привозити щодня з 9.00 до 16.00 за адресою пр. Гагаріна, 358. Також можливий самовивіз. Запитання за телефоном 0 800 504 313.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Процес перетворення килимів з радянського минулого на утеплювач для собачих будок у Харкові показали в репортажі DW".