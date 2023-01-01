«Город-герой». Зеленский упомянул о Харькове в новогоднем обращении

В обращении к народу президент Украины Владимир Зеленский вспомнил Харьков как город, удачно противостоящий россиянам с первого часа войны.

Владимир Зеленский в обращении перечислил города Украины, которые с первых часов войны сопротивлялись россиянам:

«Утро 24 февраля. Гостомель. Буча. Ирпень. Бородянка. Харьков».

«Я хочу поблагодарить каждый несокрушимый регион Украины. Харьков. Изуродованный, но непокоренный. Вы доказали врагу, что быть рядом территориально не значит быть рядом ментально. Харьков – это украинский город. Город-герой…», — заявил в речи президент.