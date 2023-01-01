«Місто-герой». Зеленський згадав про Харків у новорічному зверненні
У зверненні до народу президент України Володимир Зеленський згадав Харків як місто, яке вдало протистоїть росіянам з першої години війни.
Володимир Зеленський у зверненні перелічив міста України, які з перших годин війни чинили опір росіянам:
«Ранок 24 лютого. Гостомель. Буча. Ірпінь. Бородянка. Харків».
«Я хочу подякувати кожному незламному регіону України. Харків. Понівечений, але нескорений. Ви довели ворогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків — це українське місто. Місто-герой…», – заявив у промові президент.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 15:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зверненні до народу президент України Володимир Зеленський згадав Харків як місто, яке вдало протистоїть росіянам з першої години війни.".