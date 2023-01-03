Один из троллейбусов в Харькове будет ходить по-другому сегодня вечером

Троллейбус №6 изменит маршрут с 20:00 до 22:00 3 января. Движение будет запрещено на участке проспекта Гагарина, по улицам Южнопроектной, Деповской, Валдайской и от проспекта Гагарина до разворотного круга «Железнодорожная станция «Основа».

Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили на сайте горсовета.

Во время ремонта троллейбус будет курсировать так: разворотный круг «ул. Университетская» — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «Парк «Зустріч».

При этом запрет на движение не касается троллейбусов с большим запасом автономного хода.