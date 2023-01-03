Один із тролейбусів у Харкові ходитиме по-іншому сьогодні ввечері
Тролейбус №6 змінить маршрут із 20:00 до 22:00 3 січня. Рух буде заборонено на ділянці проспекту Гагаріна, вулицями Південнопроєктною, Деповською, Валдайською та від проспекту Гагаріна до розворотного кола «Залізнична станція «Основа».
Це пов’язано із аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили на сайті міськради.
На час ремонту тролейбус курсуватиме так: розворотне коло «вул. Університетська» – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч».
При цьому заборона руху не стосується тролейбусів з великим запасом автономного ходу.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 19:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбус №6 змінить маршрут із 20:00 до 22:00 3 січня. Рух буде заборонено на ділянці проспекту Гагаріна, вулицями Південнопроєктною, Деповською, Валдайською та від проспекту Гагаріна до розворотного кола «Залізнична станція «Основа».".