В Харькове на пожаре погиб мужчина, а в Пересечном на двух людях горела одежда
2 января в Харькове произошел пожар, в результате которого погиб человек, а в поселке Пересечное Солоницевской громады два человека получили ожоги и были госпитализированы, сообщили в Facebook облуправления ГСЧС.
В полдень в гараже в поселке Пересечное 48-летний мужчина и 75-летняя женщина нарушили правила безопасности во время переливания легковоспламеняющихся веществ, в результате чего возник электростатический разряд. На людях вспыхнула одежда, с ожогами обоих госпитализировали.
В 23:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Владивостокской, 4 в Харькове. Там горела часть дома на двух владельцев. На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Во время тушения огня в доме обнаружили тело погибшего мужчины, данные которого устанавливаются. Полностью пожар потушили в 04:38.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 09:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 января в Харькове произошел пожар, в результате которого погиб человек, а в поселке Пересечное Солоницевской громады два человека получили ожоги и были госпитализированы, сообщили в Facebook облуправления ГСЧС.".