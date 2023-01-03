В Харькове на пожаре погиб мужчина, а в Пересечном на двух людях горела одежда

2 января в Харькове произошел пожар, в результате которого погиб человек, а в поселке Пересечное Солоницевской громады два человека получили ожоги и были госпитализированы, сообщили в Facebook облуправления ГСЧС.

В полдень в гараже в поселке Пересечное 48-летний мужчина и 75-летняя женщина нарушили правила безопасности во время переливания легковоспламеняющихся веществ, в результате чего возник электростатический разряд. На людях вспыхнула одежда, с ожогами обоих госпитализировали.

В 23:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Владивостокской, 4 в Харькове. Там горела часть дома на двух владельцев. На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Во время тушения огня в доме обнаружили тело погибшего мужчины, данные которого устанавливаются. Полностью пожар потушили в 04:38.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области