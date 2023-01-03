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У Харкові на пожежі загинув чоловік, а в Пересічному на двох людях горів одяг

Події 09:50   03.01.2023
Олена Нагорна
У Харкові на пожежі загинув чоловік, а в Пересічному на двох людях горів одяг

2 січня у Харкові сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік, а в селищі Пересічне Солоницівської громади двоє людей отримали опіки та були ушпиталені, повідомили у Facebook облуправління ДСНС.

Опівдні у гаражі у селищі Пересічне 48-річний чоловік та 75-річна жінка порушили правила безпеки під час переливання легкозаймистих речовин, внаслідок чого виник електростатичний розряд. На людях спалахнув одяг, з опіками обох ушпиталили.

О 23:51 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Владивостоцькій, 4 у Харкові. Там горіла частина будинку на двох власників. На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала 80 квадратних метрів. Під час гасіння вогню у будинку виявили тіло чоловіка, дані якого встановлюються. Повністю пожежу загасили о 04:38.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 09:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 січня у Харкові сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік, а в селищі Пересічне Солоницівської громади двоє людей отримали опіки та були ушпиталені, повідомили у Facebook облуправління ДСНС.".