У Харкові на пожежі загинув чоловік, а в Пересічному на двох людях горів одяг

2 січня у Харкові сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік, а в селищі Пересічне Солоницівської громади двоє людей отримали опіки та були ушпиталені, повідомили у Facebook облуправління ДСНС.

Опівдні у гаражі у селищі Пересічне 48-річний чоловік та 75-річна жінка порушили правила безпеки під час переливання легкозаймистих речовин, внаслідок чого виник електростатичний розряд. На людях спалахнув одяг, з опіками обох ушпиталили.

О 23:51 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Владивостоцькій, 4 у Харкові. Там горіла частина будинку на двох власників. На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала 80 квадратних метрів. Під час гасіння вогню у будинку виявили тіло чоловіка, дані якого встановлюються. Повністю пожежу загасили о 04:38.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області