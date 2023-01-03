Возглавил конвой оккупантов: на Купянщине поймали экс-полицейского (видео)
Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией Харьковщины сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) экс-правоохранителю, который руководил подразделением конвойной службы оккупантов в Купянском районе.
В июне бывший полицейский добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с захватчиками, которые оккупировали город Купянск, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
Он добровольно занял должность «и.о. начальника группы конвойной службы», а в дальнейшем получил еще большую благосклонность от оккупантов и стал «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых». За свою работу предатель получал ежемесячно 70 тысяч российских рублей.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Как рассказали в теруправлении ГБР в Полтаве, одной из его основных задач подразделения было конвоирование задержанных оккупантами местных жителей, украинских правоохранителей и участников АТО.
Видео: теруправление ГБР в Полтаве
После освобождения региона мужчина пытался скрываться. Он был задержан в Купянском районе. Предателю грозит пожизненное лишение свободы.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Возглавил конвой оккупантов: на Купянщине поймали экс-полицейского (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 10:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией Харьковщины сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) экс-правоохранителю, который руководил подразделением конвойной службы оккупантов в Купянском районе.".