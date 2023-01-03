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Возглавил конвой оккупантов: на Купянщине поймали экс-полицейского (видео)

Происшествия 10:48   03.01.2023
Елена Нагорная
Возглавил конвой оккупантов: на Купянщине поймали экс-полицейского (видео) Фото: Харьковская облпрокуратура

Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией Харьковщины сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) экс-правоохранителю, который руководил подразделением конвойной службы оккупантов в Купянском районе.

В июне бывший полицейский добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с захватчиками, которые оккупировали город Купянск, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Он добровольно занял должность «и.о. начальника группы конвойной службы», а в дальнейшем получил еще большую благосклонность от оккупантов и стал «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых». За свою работу предатель получал ежемесячно 70 тысяч российских рублей.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Как рассказали в теруправлении ГБР в Полтаве, одной из его основных задач подразделения было конвоирование задержанных оккупантами местных жителей, украинских правоохранителей и участников АТО.

Видео: теруправление ГБР в Полтаве

После освобождения региона мужчина пытался скрываться. Он был задержан в Купянском районе. Предателю грозит пожизненное лишение свободы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 10:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией Харьковщины сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) экс-правоохранителю, который руководил подразделением конвойной службы оккупантов в Купянском районе.".