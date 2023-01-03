Очолив конвой окупантів: на Куп’янщині спіймали експоліцейського (відео)

Працівники ДБР у взаємодії із Нацполіцією Харківщини повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) експравоохоронцю, який керував підрозділом конвойної служби окупантів у Куп’янському районі.

У червні колишній поліцейський добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював із загарбниками, які окупували місто Куп’янськ, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Він добровільно обійняв посаду «и.о. начальника группы конвойной службы», а у подальшому отримав ще більшу прихильність від окупантів та став «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых». За свою роботу зрадник отримував щомісяця 70 тисяч рублів.



Фото: Харківська облпрокуратура

Як розповіли в теруправлінні ДБР у Полтаві, одним із основних завдань підрозділу було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців, українських правоохоронців та учасників АТО.

Відео: теруправління ДБР у Полтаві

Після звільнення регіону чоловік намагався переховуватися. Він був затриманий у Куп’янському районі. Нині йому загрожує довічне позбавлення волі.