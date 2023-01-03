Взрывной волной повреждены дома в Волчанске — полиция об обстрелах за сутки
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Правоохранители открыли уголовные производства по фактам ударов РФ по гражданским объектам Харьковской области в течение минувших суток. Все — по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
Погибших и пострадавших среди населения нет, рассказали в Telegram облуправления Нацполиции.
«В течение суток российские армейцы вели обстрелы населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В зоне огневого поражения оказались города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная, села Ольшаны и Котляровка. В Волчанске в результате нескольких обстрелов взрывная волна повредила частные дома», — сообщили в полиции.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 10:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители открыли уголовные производства по фактам ударов РФ по гражданским объектам Харьковской области в течение минувших суток. Все — по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).".