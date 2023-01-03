Взрывной волной повреждены дома в Волчанске — полиция об обстрелах за сутки

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам ударов РФ по гражданским объектам Харьковской области в течение минувших суток. Все — по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Погибших и пострадавших среди населения нет, рассказали в Telegram облуправления Нацполиции.

«В течение суток российские армейцы вели обстрелы населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В зоне огневого поражения оказались города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная, села Ольшаны и Котляровка. В Волчанске в результате нескольких обстрелов взрывная волна повредила частные дома», — сообщили в полиции.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области