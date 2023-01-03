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Взрывной волной повреждены дома в Волчанске — полиция об обстрелах за сутки

Харьков 10:19   03.01.2023
Елена Нагорная
Взрывной волной повреждены дома в Волчанске — полиция об обстрелах за сутки Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам ударов РФ по гражданским объектам Харьковской области в течение минувших суток. Все — по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Погибших и пострадавших среди населения нет, рассказали в Telegram облуправления Нацполиции.

«В течение суток российские армейцы вели обстрелы населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В зоне огневого поражения оказались города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная, села Ольшаны и Котляровка. В Волчанске в результате нескольких обстрелов взрывная волна повредила частные дома», — сообщили в полиции.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 10:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители открыли уголовные производства по фактам ударов РФ по гражданским объектам Харьковской области в течение минувших суток. Все — по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).".