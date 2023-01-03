Вибуховою хвилею пошкоджено доми у Вовчанську – поліція про обстріли за добу

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами ударів РФ по цивільних об’єктах Харківської області протягом минулої доби. Усі – за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Загиблих та постраждалих серед населення немає, розповіли у Telegram облуправління Нацполіції.

“Протягом доби російські армійці вели обстріли населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів. У зоні вогневого ураження опинилися міста Куп’янськ та Вовчанськ, селище Дворічна, села Вільшани та Котлярівка. У Вовчанську внаслідок кількох обстрілів вибухова хвиля пошкодила приватні будинки”, – повідомили в поліції.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області