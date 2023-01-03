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Жителям Харькова и области не отключали свет 1 и 2 января

Общество 13:55   03.01.2023
Елена Нагорная
Жителям Харькова и области не отключали свет 1 и 2 января

В Харьковской области 1 и 2 января плановые отключения электроэнергии не применялись, рассказала советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова в эфире телемарафона.

«Удалось восстановить теплоснабжение в Харькове. Мы обеспечили обеспечение электроэнергии в течение первых двух суток нового года. У нас не происходили плановые отключения электроснабжения из-за стабильной работы. Большая благодарность нашим аварийным бригадам, Облэнерго, Укрэнерго, потому что это невероятная работа. Мы чувствуем результат этой работы, мы искренне благодарны», — отметила она.

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Напомним, что 30 декабря в Харькове в результате ударов российской армии по энергетической инфраструктуре оставались без отопления 1260 домов — как частных, так и многоэтажек. Тепло планировали вернуть «в ближайшие дни».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 13:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 1 и 2 января плановые отключения электроэнергии не применялись, рассказала советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова в эфире телемарафона.".