Жителям Харькова и области не отключали свет 1 и 2 января

В Харьковской области 1 и 2 января плановые отключения электроэнергии не применялись, рассказала советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова в эфире телемарафона.

«Удалось восстановить теплоснабжение в Харькове. Мы обеспечили обеспечение электроэнергии в течение первых двух суток нового года. У нас не происходили плановые отключения электроснабжения из-за стабильной работы. Большая благодарность нашим аварийным бригадам, Облэнерго, Укрэнерго, потому что это невероятная работа. Мы чувствуем результат этой работы, мы искренне благодарны», — отметила она.

Напомним, что 30 декабря в Харькове в результате ударов российской армии по энергетической инфраструктуре оставались без отопления 1260 домов — как частных, так и многоэтажек. Тепло планировали вернуть «в ближайшие дни».