Жителям Харкова та області не вимикали світло 1 і 2 січня

У Харківській області 1 та 2 січня планові відключення електроенергії не застосовувалися, розповіла радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова в етері телемарафону.

“Вдалося відновити теплопостачання в Харкові. Ми забезпечили забезпечення електроенергії протягом перших двох діб нового року. У нас не відбувалися планові відключення електропостачання через стабільну роботу. Велика вдячність нашим аварійним бригадам, Обленерго, Укренерго, тому що це неймовірна робота. Ми відчуваємо результат цієї роботи, ми щиро вдячні”, – зазначила вона.

Нагадаємо, що 30 грудня у Харкові внаслідок ударів російської армії по енергетичній інфраструктурі залишалися без опалення 1260 будинків – як приватних, так і багатоповерхівок. Тепло планували повернути «найближчими днями».