Жителям Харкова та області не вимикали світло 1 і 2 січня
У Харківській області 1 та 2 січня планові відключення електроенергії не застосовувалися, розповіла радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова в етері телемарафону.
“Вдалося відновити теплопостачання в Харкові. Ми забезпечили забезпечення електроенергії протягом перших двох діб нового року. У нас не відбувалися планові відключення електропостачання через стабільну роботу. Велика вдячність нашим аварійним бригадам, Обленерго, Укренерго, тому що це неймовірна робота. Ми відчуваємо результат цієї роботи, ми щиро вдячні”, – зазначила вона.
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Нагадаємо, що 30 грудня у Харкові внаслідок ударів російської армії по енергетичній інфраструктурі залишалися без опалення 1260 будинків – як приватних, так і багатоповерхівок. Тепло планували повернути «найближчими днями».
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 13:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 1 та 2 січня планові відключення електроенергії не застосовувалися, розповіла радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова в етері телемарафону.".