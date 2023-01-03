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Жителям Харкова та області не вимикали світло 1 і 2 січня

Суспільство 13:55   03.01.2023
Олена Нагорна
Жителям Харкова та області не вимикали світло 1 і 2 січня

У Харківській області 1 та 2 січня планові відключення електроенергії не застосовувалися, розповіла радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова в етері телемарафону.

“Вдалося відновити теплопостачання в Харкові. Ми забезпечили забезпечення електроенергії протягом перших двох діб нового року. У нас не відбувалися планові відключення електропостачання через стабільну роботу. Велика вдячність нашим аварійним бригадам, Обленерго, Укренерго, тому що це неймовірна робота. Ми відчуваємо результат цієї роботи, ми щиро вдячні”, – зазначила вона.

Читайте також:  «Харківобленерго» оприлюднило графік відключення світла з 2 по 8 січня

Нагадаємо, що 30 грудня у Харкові внаслідок ударів російської армії по енергетичній інфраструктурі залишалися без опалення 1260 будинків – як приватних, так і багатоповерхівок. Тепло планували повернути «найближчими днями».

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 13:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 1 та 2 січня планові відключення електроенергії не застосовувалися, розповіла радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова в етері телемарафону.".