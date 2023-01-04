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Бойцы батальона Харьковской ТрО сдали экзамены по международной программе

Общество 21:42   04.01.2023
Оксана Горун
Бойцы батальона Харьковской ТрО сдали экзамены по международной программе Фото: facebook 227 батальона ТрО

Воины 227 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады ТрО показали хороший результат по программе подготовки пехотных войск.

Об этом сообщила пресс-служба батальона. По информации тероборонцев, экзамены по программе прошли на днях.

Воины 227 батальона Харьковской ТрО на учениях 3
Фото: facebook 227 батальона ТрО

«На войне результат зависит как от личных навыков бойца, так и от слаженности и удачных командных действий. Бойцы 227 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады ТрО ВСУ это хорошо понимают, поэтому почти каждую свободную минуту тратят на улучшение навыков по огневой подготовке, обращению с оружием, тактических действий малыми группами, оказание первой помощи. На днях бойцы батальона успешно сдали экзамены по международной программе подготовки пехотных войск», — проинформировали на страницы батальона в facebook.

Воины 227 батальона Харьковской ТрО на учениях 4
Фото: facebook 227 батальона ТрО

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Воины 227 батальона Харьковской ТрО на учениях 2
Фото: facebook 227 батальона ТрО
Воины 227 батальона Харьковской ТрО на учениях
Фото: facebook 227 батальона ТрО
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 21:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины 227 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады ТрО показали хороший результат по программе подготовки пехотных войск".