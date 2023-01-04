Бойцы батальона Харьковской ТрО сдали экзамены по международной программе

Воины 227 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады ТрО показали хороший результат по программе подготовки пехотных войск.

Об этом сообщила пресс-служба батальона. По информации тероборонцев, экзамены по программе прошли на днях.

«На войне результат зависит как от личных навыков бойца, так и от слаженности и удачных командных действий. Бойцы 227 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады ТрО ВСУ это хорошо понимают, поэтому почти каждую свободную минуту тратят на улучшение навыков по огневой подготовке, обращению с оружием, тактических действий малыми группами, оказание первой помощи. На днях бойцы батальона успешно сдали экзамены по международной программе подготовки пехотных войск», — проинформировали на страницы батальона в facebook.