Бійці батальйону Харківської ТрО склали іспити за міжнародною програмою

Воїни 227 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО показали хороший результат за програмою підготовки піхотних військ.

Про це повідомила пресслужба батальйону. За інформацією тероборонців, іспити за програмою пройшли днями.

“На війні результат залежить як від особистих вмінь бійця, так і від злагодженості та вдалих командних дій. Бійці 227 Окремого батальйону 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ це добре розуміють, тому майже кожну вільну хвилину витрачають на покращення навичок з вогневої підготовки, поводження зі зброєю, тактичних дій малими групами, надання першої допомоги. Днями бійці батальйону успішно склали іспити за міжнародною програмою підготовки піхотних військ”, – поінформували на сторінці батальйону у Фейсбуці.