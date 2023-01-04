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Бійці батальйону Харківської ТрО склали іспити за міжнародною програмою

Суспільство 21:42   04.01.2023
Оксана Горун
Бійці батальйону Харківської ТрО склали іспити за міжнародною програмою Фото: Фейсбук 227 батальйону ТрО

Воїни 227 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО показали хороший результат за програмою підготовки піхотних військ.

Про це повідомила пресслужба батальйону. За інформацією тероборонців, іспити за програмою пройшли днями.

Воїни 227 батальйону Харківської ТрО на навчаннях 3

“На війні результат залежить як від особистих вмінь бійця, так і від злагодженості та вдалих командних дій. Бійці 227 Окремого батальйону 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ це добре розуміють, тому майже кожну вільну хвилину витрачають на покращення навичок з вогневої підготовки, поводження зі зброєю, тактичних дій малими групами, надання першої допомоги. Днями бійці батальйону успішно склали іспити за міжнародною програмою підготовки піхотних військ”, – поінформували на сторінці батальйону у Фейсбуці.

Воїни 227 батальйону Харківської ТрО на навчаннях 4

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Воїни 227 батальйону Харківської ТрО на навчаннях 2

Воїни 227 батальйону Харківської ТрО на навчаннях

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 21:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни 227 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО показали хороший результат за програмою підготовки піхотних військ".