Бійці батальйону Харківської ТрО склали іспити за міжнародною програмою
Фото: Фейсбук 227 батальйону ТрО
Воїни 227 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО показали хороший результат за програмою підготовки піхотних військ.
Про це повідомила пресслужба батальйону. За інформацією тероборонців, іспити за програмою пройшли днями.
“На війні результат залежить як від особистих вмінь бійця, так і від злагодженості та вдалих командних дій. Бійці 227 Окремого батальйону 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ це добре розуміють, тому майже кожну вільну хвилину витрачають на покращення навичок з вогневої підготовки, поводження зі зброєю, тактичних дій малими групами, надання першої допомоги. Днями бійці батальйону успішно склали іспити за міжнародною програмою підготовки піхотних військ”, – поінформували на сторінці батальйону у Фейсбуці.
Читайте також: Харківська ТрО показала «дороги війни» (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Бійці батальйону Харківської ТрО склали іспити за міжнародною програмою»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 21:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни 227 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО показали хороший результат за програмою підготовки піхотних військ".