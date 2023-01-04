Экс-полицейский на Харьковщине обыскивал коллег вместе с «ЛНР»овцами
Бывшего сотрудника полиции Изюма на Харьковщине подозревают в госизмене.
«В марте этого года бывший старший участковый офицер полиции сектора превенции Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с российскими захватчиками, которые оккупировали г. Изюм. В конце марта предатель вместе с российскими военными и боевиками «ЛНР» провел «обыск» у своего бывшего коллеги и забрал у него служебный автомобиль и личные вещи», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Такими методами бывший полицейский быстро «продвинулся по службе». Для начала оккупанты назначили его «участковым инспектором полиции», а затем — «начальником отдела участковых инспекторов полиции».
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О подозрении в госизмене предателю сообщили заочно. Его ищут.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 10:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшего сотрудника полиции Изюма на Харьковщине подозревают в госизмене".