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Экс-полицейский на Харьковщине обыскивал коллег вместе с «ЛНР»овцами

Общество 10:43   04.01.2023
Оксана Горун
Экс-полицейский на Харьковщине обыскивал коллег вместе с «ЛНР»овцами

Бывшего сотрудника полиции Изюма на Харьковщине подозревают в госизмене.

«В марте этого года бывший старший участковый офицер полиции сектора превенции Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с российскими захватчиками, которые оккупировали г. Изюм. В конце марта предатель вместе с российскими военными и боевиками «ЛНР» провел «обыск» у своего бывшего коллеги и забрал у него служебный автомобиль и личные вещи», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Такими методами бывший полицейский быстро «продвинулся по службе». Для начала оккупанты назначили его «участковым инспектором полиции», а затем — «начальником отдела участковых инспекторов полиции».

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О подозрении в госизмене предателю сообщили заочно. Его ищут.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 10:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшего сотрудника полиции Изюма на Харьковщине подозревают в госизмене".