Экс-полицейский на Харьковщине обыскивал коллег вместе с «ЛНР»овцами

Бывшего сотрудника полиции Изюма на Харьковщине подозревают в госизмене.

«В марте этого года бывший старший участковый офицер полиции сектора превенции Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с российскими захватчиками, которые оккупировали г. Изюм. В конце марта предатель вместе с российскими военными и боевиками «ЛНР» провел «обыск» у своего бывшего коллеги и забрал у него служебный автомобиль и личные вещи», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Такими методами бывший полицейский быстро «продвинулся по службе». Для начала оккупанты назначили его «участковым инспектором полиции», а затем — «начальником отдела участковых инспекторов полиции».

О подозрении в госизмене предателю сообщили заочно. Его ищут.