Екс-поліцейський на Харківщині обшукував колег разом із “ЛНР”івцями
Колишнього співробітника поліції Ізюма на Харківщині підозрюють у держзраді.
“У березні цього року колишній старший дільничний офіцер поліції сектору превенції Ізюмського РУП ГУНП у Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював із російськими загарбниками, які окупували м. Ізюм. Наприкінці березня зрадник разом із російськими військовими та бойовиками “ЛНР” провів “обшук” у свого колишнього колеги та забрав у нього службовий автомобіль та особисті речі”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Такими методами колишній поліцейський швидко “просунувся по службі”. Спочатку окупанти призначили його “дільничним інспектором поліції”, а потім – “начальником відділу дільничних інспекторів поліції”.
Читайте також: У ХАЦ розкрили особу депутата-зрадника з Куп’янська
Про підозру в держзраді зраднику повідомили заочно. Його шукають.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Екс-поліцейський на Харківщині обшукував колег разом із “ЛНР”івцями»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишнього співробітника поліції Ізюма на Харківщині підозрюють у держзраді".