Екс-поліцейський на Харківщині обшукував колег разом із “ЛНР”івцями

Колишнього співробітника поліції Ізюма на Харківщині підозрюють у держзраді.

“У березні цього року колишній старший дільничний офіцер поліції сектору превенції Ізюмського РУП ГУНП у Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював із російськими загарбниками, які окупували м. Ізюм. Наприкінці березня зрадник разом із російськими військовими та бойовиками “ЛНР” провів “обшук” у свого колишнього колеги та забрав у нього службовий автомобіль та особисті речі”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Такими методами колишній поліцейський швидко “просунувся по службі”. Спочатку окупанти призначили його “дільничним інспектором поліції”, а потім – “начальником відділу дільничних інспекторів поліції”.

Про підозру в держзраді зраднику повідомили заочно. Його шукають.