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Екс-поліцейський на Харківщині обшукував колег разом із “ЛНР”івцями

Суспільство 10:43   04.01.2023
Оксана Горун
Екс-поліцейський на Харківщині обшукував колег разом із “ЛНР”івцями

Колишнього співробітника поліції Ізюма на Харківщині підозрюють у держзраді.

“У березні цього року колишній старший дільничний офіцер поліції сектору превенції Ізюмського РУП ГУНП у Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював із російськими загарбниками, які окупували м. Ізюм. Наприкінці березня зрадник разом із російськими військовими та бойовиками “ЛНР” провів “обшук” у свого колишнього колеги та забрав у нього службовий автомобіль та особисті речі”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Такими методами колишній поліцейський швидко “просунувся по службі”. Спочатку окупанти призначили його “дільничним інспектором поліції”, а потім – “начальником відділу дільничних інспекторів поліції”.

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Про підозру в держзраді зраднику повідомили заочно. Його шукають.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 10:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишнього співробітника поліції Ізюма на Харківщині підозрюють у держзраді".